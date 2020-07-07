У Зеленського засудили обшуки в Криму

Представництво президента України в Криму засуджує масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому Росією півострові. Такі дії є продовженням політики Російської Федерації щодо створення атмосфери страху.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У Зеленського заявили, что в Криму переслідують кожного громадянина з активною громадянською позицією.

"Серед затриманих - громадські журналісти, спостерігачі в судах за політично вмотивованими справами, релігійні спостерігачі і т.д. Прізвища тих, хто був затриманий сьогодні: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'яном Алім, Хайретдінов Сейран, Сізіков Олександр, Бектеміров Вадим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів.

РБК-Україна писало, що в Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.

Як стало відомо РБК-Україна, в ході обшуків було затримано 6 кримських татар.