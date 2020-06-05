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В Україні відкрилися зали ресторанів: як будуть працювати

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 08:30
В Україні відкрилися зали ресторанів: як будуть працювати
Фото: в Україні відкрилися ресторани (pixabay)

За столом зможуть перебувати не більше чотирьох осіб

Відсьогодні в Україні розпочався черговий етап ослаблення карантинних заходів. Уряд дозволив роботу залів закладів громадського харчування з деякими обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, в ресторани і кафе не можна заходити без супроводу працівника закладу. За одним столом повинно сидіти не більше чотирьох осіб, не рахуючи дітей до 14 років. Також в ресторані сусідні столики повинні знаходитися на відстані 1,5 метра один від одного.

Весь персонал ресторану повинен використовувати засоби індивідуального захисту обличчя, очей і рук, а клієнти, крім часу прийому їжі, маски або респіратори.

Крім того, під забороною залишається робота дитячих кімнат, а також проведення заходів за участю більше ніж десять осіб.

Також закладам заборонено готувати їжу на відкритій кухні. Винятком є ті, що закриті для відвідувачів перегородкою.

Під забороною також залишається робота буфетів і закладів фастфудів з самообслуговуванням.

Таці, страви, напої та столові предмети видається персоналом на прохання відвідувачів.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.

Крім того, у Державній авіаційній службі назвали вимоги для польотів під час карантину.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України карантинресторан
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