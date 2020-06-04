Зеленський про можливий штраф за кафе під час карантину: готовий оплатити

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Головний санлікар просить розглядати похід Зеленського до кафе як інспекцію

Президент України Володимир Зеленський готовий оплатити можливий штраф за відвідування кафе під час карантину. За його словами, він зайшов в кафе, оскільки довіряє своїй команді.

Про це він заявив в ході інспекції капітального ремонту дороги, передає Офіс президента у Facebook.

За його словами, він готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

"Так-так, так і є (кафе дозволили працювати тільки з 5 червня, ред.). Мене запросили, я зайшов, все там перевірили... Завжди довіряю (команді, - ред.)", - зауважив Зеленський.

Водночас ситуацію пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми вчора йшли вулицею, хотіли взяти кави. Ресторатори як і інший бізнес хочуть відкритися раніше, вони звернулися до нас - ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити, чи було дотримано все, як було прописано в наших нормах. Я сидів подалі і контролював, подивилися, як все буде працювати", - підкреслив він.

Він додав, що похід президента до кафе не слід розглядати як порушення карантину.

Ознайомлення Володимира Зеленського з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12. Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка янка». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 4 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліції не вперше штрафувати Зеленського і нагадав випадок, коли його оштрафували за демонстрацію бюлетеня на виборах.

Раніше Кабінет міністрів України дозволив кафе і ресторанам приймати відвідувачів і оприлюднив вимоги.



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Автор: РБК-Україна