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Коли Путін може погодитися на переговори з Зеленським: відповідь Кулеби

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Київ, П'ятниця 17 червня 2022 17:59
Коли Путін може погодитися на переговори з Зеленським: відповідь Кулеби Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін може погодитися на переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, коли буде змушений обирати між відмовою від захопленого півдня або Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Foreign Affairs.

За його словами, на півдні українська армія вже проводить контратаки, а для прориву оборони противника буде застосовуватися передове озброєння.

"Ми будемо прагнути поставити росіян на межу необхідності покинути Херсон - місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України. Якщо ми будемо просуватися і на півдні, і на сході, ми можемо змусити Путіна обирати між відмовою від південних міст, включаючи Херсон і Мелітополь, і відмовою від нещодавно окупованих територій на Донбасі, щоб він міг утримувати південь", - зазначив Кулеба.

Він вважає, що тоді російський президент почне більш серйозно ставитися до переговорів про припинення вогню.

"Нашою метою як і раніше буде виведення російських військ з України... Зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва, зіткнувшись з достатньою кількістю провалів. Якщо наші збройні сили стануть сильнішими і успішнішими, у нього будуть вагомі причини зробити це знову", - підкреслив міністр.

Кулеба також упевнений, що Путіну легше подати відступ як "акт доброї волі" перед подальшими переговорами.

"Путін міг би навіть заявити, що "спецоперація" успішно досягла своїх цілей з демілітаризації та денацифікації України, що б це для нього не означало... Пропаганда також може допомогти Путіну подати виведення військ як знак гуманного поводження з російськими солдатами і як мудрий крок до миру загалом", - додав Кулеба.

В іншому випадку, якщо Путін залишиться непохитним, Україна може просунутися далі в Луганській і Донецькій області до тих пір, поки він не буде вести переговори або поки українська армія не досягне державного кордону.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що ключовий момент у боях на Донбасі настане після того, як західні партнери нададуть достатньо зброї.

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