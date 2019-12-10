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У Зеленського спростували свідчення Сондленда в Конгресі

Новини » Політика     10.12.2019 - 23:39
У Зеленського спростували свідчення Сондленда в Конгресі
Фото: Андрій Єрмак (mewos.in.ua)

Сондленд не говорив Єрмаку про початок розслідування

Помічник президента України Андрій Єрмак спростував показання посла США в ЄС Гордона Сондленда в рамках розслідування імпічмента президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Єрмак підтвердив, що зустрічався із Сондлендом в Варшаві 1 вересня, однак змістовної розмови у них не було.

"Ми зіткнулися в коридорі за ескалатором, коли я прямував до виходу... Я пам'ятаю - а пам'ять у мене нівроку - що ми говорили, як добре пройшла зустріч. Це все, про що ми говорили", - сказав Єрмак.

Водночас, Сондленд розповів у Конгресі, що повідомив Єрмаку у Варшаві, що допомоги США Україні не буде, доки Україна не зробить публічну заяву про початок розслідування стосовно Байденів.

Видання пише, що слова Єрмака ставлять під сумнів ключовий момент ходу подій за версією розслідування в рамках імпічменту.

Контакт Сондленда з Єрмаком, описаний в доповіді, - єдиний відомий випадок, коли американський чиновник повідомляє представнику української влади про залежність виділення США допомоги Україні від заяви про розслідування.

Раніше служба віце-президента США Майка Пенса заперечила свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда в Конгресі США. Сондленд стверджував, що мав розмову з віце-президентом про оборонну допомогу України 1 вересня у Польщі.

Нагадаємо, посол США в ЄС Гордон Сондленд розповів під час відкритого обговорення в Палаті представників Конгресу США, що п'ять американських топ-чиновників знали про тиск на Україну з боку американського президента Дональда Трампа.

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