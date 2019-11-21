У Пенса заперечують свідчення Сондленда про розмову щодо України

Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс намагається залишатись осторонь скандалу про можливий тиск на Україну

Служба віце-президента США Майка Пенса заперечує свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда в Конгресі США. Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Сондленд стверджує, що мав розмову з віце-президентом про оборонну допомогу України 1 вересня у Польщі.

"Я зауважив віце-президентові Пенсу перед зустріччю з українцями, що мене непокоїть те, що затримка (оборонної допомоги Україні, - ред.) пов'язується з розслідуваннями", - заявив Сондленд.

Однак служба Пенса різко заперечила свідчення посла США в ЄС.

"Віце-президент жодного разу не мав розмови з Гордоном Сондлендом про розслідування стосовно Байденів, Бурізми, або умов для надання фінансової допомоги Україні на основі можливих розслідувань. Посол Ґордон Сондленд не залишався наодинці з віце-президентом Пенсом протягом своєї подорожі до Польщі 1 вересня. Цього обговорення, про яке згадав посол Сондленд не було", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що багато свідків під присягою заявляли, що Пенс не піднімав питання Байдена в будь-яких обговореннях з українцями, зокрема, з президентом Зеленським.

Видання відзначає, що Пенс намагається залишатись осторонь скандалу з можливим тиском адміністрації Трампа на Україну.

Нагадаємо, посол США в ЄС Гордон Сондленд розповів під час відкритого обговорення в Палаті представників Конгресу США, що п'ять американських топ-чиновників знали про тиск на Україну з боку американського президента Дональда Трампа. Зокрема, він назвав Майка Пенса.

РБК-Україна писало, що Сондленд заявляв, що Трамп не говорив прямо, що допомога Україні і справа Байдена пов'язані.