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Сондленд назвав топ-чиновників США, які знали про тиск на Україну

Новини » В світі     20.11.2019 - 18:11
Сондленд назвав топ-чиновників США, які знали про тиск на Україну
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

У коло наближених осіб до Трампу знають про тиск на Україну входили Помпео, Пенс, Малвани, Перрі та Болтон

Посол Сполучених Штатів в Євросоюзі Гордон Сондленд розповів під час відкритого обговорення в Палаті представників Конгресу США, що п'ять американських топ-чиновників знали про тиск на Україну з боку американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

За словами Сондленда, обізнані про тиск були віце-президент Майк Пенс, держсекретар Майк Помпео, директор Адміністративно-бюджетного управління Мік Малвани, міністр енергетики Рік Перрі та радник з нацбезпеки Джон Болтон.

"Всі були в курсі подій. Це не було секретом", - заявив Сондленд.

Також посол США зазначив, що обговорював по електронній пошті 19 липня питання про розслідування в Україні справи проти сім'ї Байдена.

"Всі були проінформовані по електронній пошті 19 липня, за кілька днів до президентського дзвінка. Коли я спілкувався з групою, я наперед сказав президенту Зеленському, що в його розмові з президентом Трампом необхідні гарантії "провести повністю прозоре розслідування" і "перевернути кожен камінь", - повідомив Сондленд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Сондленда, Дональд Трамп змусив його працювати з особистим адвокатом Рудольфом Джуліані, щоб змусити Україну почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.

Також РБК-Україна писало, що у США існувало два канали зовнішньої політики щодо України. За словами тимчасового повіреного США у справах України Вільяма Тейлора, на розслідування щодо Байдена наполягав неофіційний канал зовнішньої політики США.

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