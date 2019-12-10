У Зеленского опровергли показания Сондленда в Конгрессе

Фото: Андрей Ермак (mewos.in.ua)

Сондленд не говорил Ермаку о начале расследования

Помощник президента Украины Андрей Ермак опроверг показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Ермак подтвердил, что встречался с Сондлендом в Варшаве 1 сентября, однако содержательного разговора у них не было.

"Мы столкнулись в коридоре за эскалатором, когда я направлялся к выходу... Я помню - а память у меня ничего - что мы говорили, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", - сказал Ермак.

В то же время, Сондленд рассказал в Конгрессе, что сообщил Ермаку в Варшаве, что помощи США Украине не будет, пока Украина не сделает публичное заявление о начале расследования в отношении Байденов.

Издание пишет, что слова Ермака ставят под сомнение ключевой момент хода событий по версии расследования в рамках импичмента.

Контакт Сондленда с Ермаком, описанный в докладе, - единственный известный случай, когда американский чиновник сообщает представителю украинской власти о зависимости выделения США помощи Украине от заявления о расследовании.

Ранее служба вице-президента США Майка Пенса отрицала показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в Конгрессе США. Сондленд утверждал, что имел разговор с вице-президентом об оборонной помощи Украине 1 сентября в Польше.

Напомним, посол США в ЕС Гордон Сондленд рассказал во время открытого обсуждения в Палате представителей Конгресса США, что пять американских топ-чиновников знали о давлении на Украину со стороны американского президента Дональда Трампа.