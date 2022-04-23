У Зеленського пояснили слова про "червону лінію" в Маріуполі та вихід з переговорів

Президент України Володимир Зеленський словами про "червону лінію" в Маріуполі та вихід з переговорів мав на увазі призупинення політичної складової, якщо будуть знищені захисники міста. Гуманітарні переговори все одно триватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Є кілька столів в рамках переговорного процесу. На одному з них лежить політична карта, на іншому - карта врегулювання з точки зору виходу з війни, але є ще окремі карти, гуманітарні. Це обмін полоненими, гуманітарні коридори, можливість вивести наших людей з тимчасово окупованих територій. Коли президент говорить про припинення переговорного процесу, безумовно, мається на увазі повна зупинка політичної складової, або всіх інших, крім гуманітарної", - зазначив він.

За його словами, переговори про обмін полоненими і відкриття гуманітарних коридорів йтимуть постійно.

"Тому, що це наші люди, і ми не можемо без цього владнати справи цих людей, так щоб вони не відчували себе кинутими", - додав Подоляк.