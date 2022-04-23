ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського пояснили слова про "червону лінію" в Маріуполі та вихід з переговорів

Новость на русском →
Київ, Субота 23 квітня 2022 10:04
У Зеленського пояснили слова про "червону лінію" в Маріуполі та вихід з переговорів Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський словами про "червону лінію" в Маріуполі та вихід з переговорів мав на увазі призупинення політичної складової, якщо будуть знищені захисники міста. Гуманітарні переговори все одно триватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Є кілька столів в рамках переговорного процесу. На одному з них лежить політична карта, на іншому - карта врегулювання з точки зору виходу з війни, але є ще окремі карти, гуманітарні. Це обмін полоненими, гуманітарні коридори, можливість вивести наших людей з тимчасово окупованих територій. Коли президент говорить про припинення переговорного процесу, безумовно, мається на увазі повна зупинка політичної складової, або всіх інших, крім гуманітарної", - зазначив він.

За його словами, переговори про обмін полоненими і відкриття гуманітарних коридорів йтимуть постійно.

"Тому, що це наші люди, і ми не можемо без цього владнати справи цих людей, так щоб вони не відчували себе кинутими", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що Росія хоче не просто знищити захисників Маріуполя, а демонстративно поставити їх на коліна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає