У Зеленского объяснили слова о "красной линии" в Мариуполе и выходе из переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский словами о "красной линии" в Мариуполе и выходе из переговоров имел в виду приостановку политической составляющей, если будут уничтожены защитники города. Гуманитарные переговоры все равно будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Есть несколько столов в рамках переговорного процесса. На одном из них лежит политическая карта, на другом - карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть еще отдельные карты, гуманитарные. Это обмен пленными, гуманитарные коридоры, возможность вывести наших людей с временно оккупированных территорий. Когда президент говорит о приостановке переговорного процесса, безусловно, имеется в виду полная остановка политической составляющей, или всех остальных, кроме гуманитарной", - отметил он.

По его словам, переговоры об обмене пленными и открытии гуманитарных коридоров будут идти постоянно.

"Потому, что это наши люди, и мы не можем без этого уладить дела этих людей, так чтобы они не чувствовали себя брошенными", - добавил Подоляк.