ЦВК не займається організацією анонсованого Зеленським опитування

Фото: Олег Діденко (facebook com olegdidenko12)

Центральна виборча комісія України (ЦВК) не займається організацією анонсованого президентом України Володимиром Зеленським всенародного опитування, яке заплановано на 25 жовтня. У цей же день в Україні відбудуться місцеві вибори.

Про це повідомив глава ЦВК Олег Діденко, передає прес-служба Комісії.

"ЦВК робить все можливе і неможливе для того, щоб вибори 25 жовтня були організовані на належному рівні навіть в таких непростих умовах, що склалися у зв'язку з пандемією. Вибори пройдуть відповідно до вимог Виборчого кодексу, будь-яких дій з організації опитування громадської думки ЦВК не здійснює", - заявив Діденко.

Він також висловив припущення, як може бути організовано це опитування.

"Вбачається, що ініціатива президента буде організовуватися не у відповідності з виборчим законодавством, а деталі щодо цієї ініціативи, зокрема формату реалізації, думаю, всі ми дізнаємося найближчим часом", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у своєму сьогоднішньому відеозверненні Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування та українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

Як заявив, перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що опитування фінансуватиметься не з держбюджету. Допомагати в його організації будуть волонтери та соціологічні служби.