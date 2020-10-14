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На всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років

Україна , Середа 14 жовтня 2020 09:32
На всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Максим Зайченко

В Україні у день місцевих виборів 25 жовтня планують провести всеукраїнське опитування, анонсоване президентом Володимиром Зеленський. Одне з можливих питань - зменшення виборчого віку до 16 років.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах".

У своєму відеозверненні Зеленський пообіцяв озвучити теми запитань пізніше, проте вже відомі деякі деталі.

"Поінформовані співрозмовники видання кажуть, що вони будуть з'являтися з середи - по одному в день. Офіційно ні в Офісі президента, ні у фракції "Слуга народу" не розкривають їх зміст. Однак РБК-Україна вдалося дізнатися дві можливі теми опитування: легалізація медичного канабісу та зменшення виборчого віку до 16 років", - йдеться в матеріалі.

Водночас на Банковій запевняють, що серед питань не буде "спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокаційних тем, які історично використовуються політичними групами у своїх агресивних пропагандистських фейках". Джерело РБК-Україна додало, що попри "шалений опір" окремих політиків опитування все одно проведуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія не займається організацією анонсованого Зеленським опитування.

Як раніше заявив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму.

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