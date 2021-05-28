У Зеленського пояснили причини блокування Росією Керченської протоки

Глава представництва президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич назвав причини блокування Російською Федерацією Керченської протоки . За його словами, агресивні дії РФ спрямовані не так на нанесення економічних збитків Україні, як на політичні дивіденди.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна".

"Формально прохід для комерційних, торгових суден через протоку не закритий. Тобто вони можуть ходити в порти Бердянська, Маріуполя і навпаки. Тут швидше є елемент тиску на Україну і бажання показати міжнародному співтовариству, що РФ вважає ці морські простори своїми. Я б сказав, що тут швидше політичні мотиви, ніж економічні", - пояснив Кориневич.

Політичний аспект полягає в тому, що Росія в порушення правил морського судноплавства перекрила вільний доступ до міжнародної протоки. При цьому, повідомлення про перекриття акваторій навіть не опубліковано в системі міжнародних оповіщень NAVAREA, що свідчить від тому, що РФ вважає їх своїм територіальним морем.

Також Кориневич зазначив, що надзвичайна ситуація в акваторії Азовського моря може зажадати екстреної присутності рятувальних і ремонтних кораблів, у тому числі і українських, але через обмеження, введені РФ, туди не зможуть потрапити неросійські судна.