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У Зеленского об обстрелах россиянами Запорожья: их ждет черный пакет - белая "Лада"

Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне обстреливают Запорожье, поскольку понимают, что город не будет их. От собственной слабости и ничтожности, оккупанты бьют по жилым домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, безумие россиян заключается в том, что в параллельной реальности они говорят о "своем Запорожье", а в настоящей реальности их здесь "ждет черный пакет".

"Формула российского безумия очень проста. Война с мирными людьми - черный пакет - белая Лада. Это именно та формула, которую мы гарантируем тем, кто присоединится к безумию своего лидера. И у нас есть чем обеспечивать такую формулу", - подчеркнул Ермак.

Ракетный обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 24 сентября,оккупанты обстреляли Запорожье. Известно о не менее пяти прилетах по городу, поражены объекты инфраструктуры.

Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор города и вызвала пожар в многоэтажном доме, из-за чего один человек погиб, а еще 9 пострадали.

Также стало известно, что силам ПВО удалось сбить одну из ракет.

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ЗапорожьеАндрей Ермакракетный удар