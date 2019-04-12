У Зеленського назвали час дебатів на "Олімпійському"

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Олімпійському" пройдуть 19 квітня. Про це повідомляє прес-служба штабу Зеленського.

У штабі Зеленського анонсували дебати з Порошенком о 19:00. Відзначимо, ЦВК і глава "Суспільного" Зураб Аласанія сказали, що офіційними будуть вважатися ті дебати, які пройдуть на "Супільному" 19 квітня о 20:00. У штабі Петра Порошенка відзначили, що вони там будуть. Додамо, що згідно з законом кандидати повинні приїхати за півгодини до ефіру.

До цього у штабі Зеленського запропонували провести дебати 19 квітня по телемосту в прямому ефірі. Голова штабу Зеленського Іван Баканов зазначив, що, якщо Порошенко буде у студії на "Суспільному", а Зеленський на НСК "Олімпійському", то "можна поєднати картинки і подебатувати".

Також вчора Порошенко та Зеленський вперше провели спільну розмову у прямому ефірі. Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Зеленський у свою чергу вийшов на зв'язок телефоном. Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Нагадаємо, Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня.

Раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенка надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня.