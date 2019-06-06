Кучма: рішення питання блокади ОРДЛО має бути двостороннім

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Кучма уточнив свою пропозицію

Умовою зняття Україною торгової блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей повинно стати повернення підприємств власникам. Про це на брифінгу заявив голова української делегації в Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма, передає кореспондент РБК-Україна.

Кучма зазначив, що українська сторона напевно хоче повернути ті підприємства, які були "націоналізовані".

"Якщо ви "націоналізували" всі підприємства, ви скажіть, коли ви збираєтеся їх повертати. Це питання сьогодні існує", - сказав він.

При цьому він вважає, що Україна переплачує, купуючи коксівне вугілля в США і Південній Африці. "А були наші шахти, з яких ми отримували вугілля. Ми переплачуємо дуже багато", - сказав він.

Коментуючи конкретні кроки щодо зняття блокади з ОРДЛО, Кучма сказав: "Питання блокади - немає ніякої економічної блокади. Почитайте рішення РНБО та указу Порошенко - це тимчасове обмеження переміщення вантажів через лінію зіткнення. Але проблема існує, питання виникає на кожному засіданні контактної групи. Ми заявляємо, рух має бути двостороннім. Піднімалося питання - скасувати указ президента".

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Зазначимо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише за їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Тому, за його словами, "ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням та перекладання соціальних і комунальних витрат псевдореспублик на український бюджет".