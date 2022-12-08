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У Зеленского назвали условие окончательного завершения войны с Россией

Новина українською →
Киев, Четверг 08 декабря 2022 17:54
У Зеленского назвали условие окончательного завершения войны с Россией Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Война России против Украины окончательно закончится только при условии полного поражения агрессора на территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью 24 каналу.

"Я хочу, чтобы все поняли. Фактически война закончится только тогда, когда Россия проиграет на территории Украины в полном объеме. 90% украинского общества имеют консенсус. Война может закончиться в тот момент, когда Россия окончательно покинет территорию Украины в полном объеме", - заявил Подоляк.

Он также отметил, что сейчас нельзя идти на подписание мирного договора с Россией, поскольку война на этом не прекратится.

"Это не будет финалом войны. Это будет начало другого этапа войны. И опять-таки мы получим внутренние негативные процессы в Украине", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может планировать фальшивий мир с Украиной для того, чтобы начать новое наступление.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия сейчас не готова к мирным переговорам, поскольку она намерена продолжать войну.

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