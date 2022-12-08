У Зеленського назвали умову остаточного завершення війни з Росією

Війна Росії проти України остаточно закінчиться лише за умови повної поразки агресора на території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю 24 каналу .

"Я хочу, щоб усі зрозуміли. Фактично війна закінчиться лише тоді, коли Росія програє на території України в повному обсязі. 90% українського суспільства мають консенсус. Війна може закінчитись у той момент, коли Росія остаточно залишить територію України в повному обсязі", - заявив Подоляк.

Він також зазначив, що зараз не можна йти на підписання мирного договору з Росією, оскільки війна на цьому не припиниться.

"Це не буде фіналом війни. Це буде початок іншого етапу війни. І знову ж таки ми отримаємо внутрішні негативні процеси в Україні", - додав Подоляк.