У Зеленского назвали соглашение по ископаемым шагом к стратегическому партнерству с США

Соглашение по полезным ископаемым является шагом к стратегическому партнерству Украины с Соединенными Штатами Америки. Оно открывает двери к дополнительным инвестиционно-экономическим соглашениям.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Начнем с настроений. Они конструктивные, мягко говоря. Мы можем получить соглашение о стратегическом партнерстве, по крайней мере первые шаги к этому сделать. Это не какие-то там подписанные документы, которые не насыщены логистикой. Наоборот, это рамочное соглашение, которое открывает двери к дополнительным соглашениям уже конкретно инвестиционно-экономическим", - сказал Подоляк.
По его словам, отдельный договор также будет максимально проработан и подписан. Это касается гарантий безопасности для Украины. Ведь это важные составляющие общего рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США.
"Я бы не давал оценку в категориях "все пропало" или наоборот "мы всех переиграли" и так далее. Нет. С партнерами надо вести себя по-партнерски, если вы хотите выстраивать долгую стратегию. Если хотите заложить возможность к стратегическому партнерству вроде того, что мы видим в отношениях США-Израиль, США-Южная Корея Япония и так далее. Это же тоже не за один день решалось и складывалось. Рамочное соглашение как раз об этом", - отметил Подоляк.
Советник руководителя ОП пояснил, что в рамочном соглашении нет конкретики, которая была в начале, о каких-то взаимных долговых обязательствах и тому подобное. Там есть четкое понимание того, что Украина и США являются партнерами и могут совместно разрабатывать месторождения и получать с этого прибыль.
"Соединенные Штаты - это технологии и инвестиции, это доступы к глобальным рынкам, это себестоимости ниже, а доходности выше. С другой стороны, это гарантии безопасности. Украина дает доступ к своим ископаемым, ну и соответственно совсем иначе выглядит то, как будет работать фонд - наполнение с двух сторон, прозрачные реинвестиции не только в сырьевые отрасли. И это о компетенции той экономики, которую будет строить Украина после войны", - добавил он.
Подоляк сравнил это с "неким мини-планом Маршала".
"Почему мини? Потому что надо, чтобы было гораздо больше партнеров с учетом разрушений, которые нанесла война в Украине", - подчеркнул советник руководителя ОП.
Напомним, 26 февраля Кабинет министров Украины утвердил текст рамочного соглашения с США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".
В соглашении есть шесть ключевых моментов:
Завтра, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров, в частности, планируется подписание соглашения.
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