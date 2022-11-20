У Зеленского назвали три шага к переговорам для России

Россия должна выполнить три главных условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной. В частности, обязательным является вывод войск из нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
По его словам, главными шагами к переговорам с Украиной для России являются:
Напомним, ранее Подоляк заявлял, что попытки западных лидеров убедить Украину начать мирные переговоры равносильны просьбам к капитуляции.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с российским диктатором Владимиром Путиным.
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