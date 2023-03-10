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У Зеленского назвали причину международной активности Лукашенко

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Киев, Пятница 10 марта 2023 18:18
У Зеленского назвали причину международной активности Лукашенко Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается при помощи своей международной активности найти новое покровительство вместо российского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Он не хвастается (своей возможностью проводить визиты в другие страны - ред.), а истерически ищет возможность получить покровительство еще от кого-то кроме России. Это, очевидно, единственный мотив, который есть у Лукашенко", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что сейчас в Украине происходит финализация эпохи России агрессивного типа, которая контролировала Беларусь тотально. И сейчас Лукашенко понимает, что у него в ближайшем будущем пропадет возможность получать ресурсы от страны-агрессора.

"Он (Лукашенко - ред.) хочет получить покровителя для того, чтобы какое-то время остаться в своем кресле. Потому что процессы, которые начнутся после войны, когда российская элита будет исчезать, а часть ее будет находиться на скамье подсудимых спецтрибунала, вот он хочет именно это время пересидеть. На этот срок (1-2 года после войны - ред.) он хочет найти себе новых союзников, новых партнеров, которые замолвят за него словечко", - уточнил Подоляк.

Напомним, недавно Лукашенко ездил в Китай. Там он провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Также мы писали, что сегодня, 10 марта, был анонсирован визит Лукашенко в Иран для переговоров с президентом Эбрахимом Раиси.

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