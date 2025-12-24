ua en ru
У Зеленского назвали основной результат санкций против России в 2025 году

Киев, Среда 24 декабря 2025 21:20
У Зеленского назвали основной результат санкций против России в 2025 году Фото: Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский бюджет в 2025 году потерял десятки миллиардов долларов из-за западных санкций. Это основной результат таких ограничений.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы видим сокращение абсолютно реальных поступлений в бюджет России на десятки миллиардов в этом году исключительно за счет санкций. Это, вероятно, основной большой результат санкционных ограничений. Хотелось бы скорее, хотелось бы больше, но тот результат, который есть, он тоже достоин", - подчеркнул Власюк.

Он уточнил, что доходы России с продажи нефти и газа постоянно сокращаются. В частности, в первом квартале года Россия заработала на экспорте нефти более 40 млрд долларов, а в четвертом квартале, вероятно, - не более 26-27 млрд долларов.

Также уполномоченный президента назвал удар украинских воинов по российскому заводу, где производят синтетический каучук, "хорошим видом санкций".

Власюк напомнил, что под санкциями также находятся и оборонно-промышленные предприятия РФ. По его словам, важно, что результат достигается за счет разных видов санкций.

"Ну и такие общие макроэкономические показатели, которые мы тоже видим в Российской Федерации. Дефицит бюджета около 100 миллиардов. Они не должны откуда закрывать этот дефицит", - добавил он.

Новые санкции США

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп ввел против России новые санкции. Они коснулись российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла".

Фактически эти ограничения заблокировали работу мировых компаний с "Роснефтью" и "Лукойлом".

Согласно оценкам украинской разведки, благодаря таким санкциям каждый год Россия будет терять не менее 50 млрд долларов в год.

