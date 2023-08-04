У Зеленского назвали главное задание россиян на этом этапе войны
Главным заданием властей России на данном этапе войны против Украины является принуждение к диалогу. Чтобы этого не допустить, нашей стране должны предоставлять оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
По его словам, Россия пытается перехватить инициативу. В такие попытки входят:
- Подрыв Каховской гидроэлектростанции.
- Минирование Запорожской атомной электростанции.
- Организация и финансирование государственного переворота в Нигере и создание там "российского шантажного треугольника" (Буркина-Фасо, Мали, Нигер).
- Провокации "вагнеровцев" по отношению к Польше и Литве.
- Окончательное обнуление субъектности Беларуси при помощи подготовки теракта на Мозырском НПЗ, который может спровоцировать втягивание РБ в войну.
"Главная задача России на этом этапе: испугать и заставить разговаривать с собой... Чтобы противодействовать этой стратегии, достаточно игнорировать РФ и своевременно снабжать Украину оружием", - подчеркнул он.
Переговоры между Украиной и Россией
Напомним, в последнее время в мире снова начали становиться популярными призывы к диалогу с Россией для "скорейшего завершения войны".
Так, министр обороны Италии Гуидо Крозето заявил о "тупике на фронте". По его словам, из-за этого Украина может сделать политический выбор завершения конфликта.
После этого Подоляк подчеркивал, что сейчас переговоры нужны только России, поскольку так она получит для себя ряд преимуществ.
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