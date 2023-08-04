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У Зеленского назвали главное задание россиян на этом этапе войны

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Киев, Пятница 04 августа 2023 18:23
У Зеленского назвали главное задание россиян на этом этапе войны Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главным заданием властей России на данном этапе войны против Украины является принуждение к диалогу. Чтобы этого не допустить, нашей стране должны предоставлять оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, Россия пытается перехватить инициативу. В такие попытки входят:

  1. Подрыв Каховской гидроэлектростанции.
  2. Минирование Запорожской атомной электростанции.
  3. Организация и финансирование государственного переворота в Нигере и создание там "российского шантажного треугольника" (Буркина-Фасо, Мали, Нигер).
  4. Провокации "вагнеровцев" по отношению к Польше и Литве.
  5. Окончательное обнуление субъектности Беларуси при помощи подготовки теракта на Мозырском НПЗ, который может спровоцировать втягивание РБ в войну.

"Главная задача России на этом этапе: испугать и заставить разговаривать с собой... Чтобы противодействовать этой стратегии, достаточно игнорировать РФ и своевременно снабжать Украину оружием", - подчеркнул он.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, в последнее время в мире снова начали становиться популярными призывы к диалогу с Россией для "скорейшего завершения войны".

Так, министр обороны Италии Гуидо Крозето заявил о "тупике на фронте". По его словам, из-за этого Украина может сделать политический выбор завершения конфликта.

После этого Подоляк подчеркивал, что сейчас переговоры нужны только России, поскольку так она получит для себя ряд преимуществ.

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