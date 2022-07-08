Зеленський назвав умову для деокупації територій

Україна відвоює території у російських окупантів, коли отримає достатньо зброї. Є й надія на те, що деякі частини ми зможемо звільнити й дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Ми будемо боротися за кожен клаптик нашої території. Ми, може, все одразу не повернемо, це зрозуміло. Деякі речі повертаються на полі битви. Для цього нам потрібно технічно бути забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпечені, ми будемо деокуповувати наші території, але деякі території, напевно, хотілося б в це вірити, ми повернемо дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях - менше жертв, але це більше часу. Може бути і так", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що українці не готові віддавати свої території та визнавати ці території частиною РФ.

"Це наша земля, ми завжди про це говоримо і збираємося це довести", - відповів Зеленський на запитання щодо готовності віддати Росії частину території в обмін на мир.

Нагадаємо, також президент в інтерв'ю заявив, що російські окупанти захопили ключові міста Луганської області, де нічого не залишилося, окрім руїн.

Також глава держави описав ситуацію на всіх фронтах і назвав найскладнішій напрямок.

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