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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского назвали единственный способ покончить с шантажом России

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Шантаж является единственным способом общения России с миром. Для того, чтобы покончить с этим, необходима победа Украины в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Единственный язык общения России с миром - шантаж. Раньше - продовольствием, энергетикой, мигрантами, ЗАЭС. Теперь - "грязной бомбой", подрывом дамбы. Меняются поводы, не меняется русская террористическая сущность. Единственный способ покончить с российским шантажом - победа Украины", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил, что Россия может выйти из зерновой сделки, поскольку украинское зерно якобы не поставляют беднейшим странам мира.

Также мы писали, что Россия пугает Польшу своими выдумками о "планах Украины использовать ядерную бомбу".

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Ирина ПодолякОфис президентаВойна России против Украины