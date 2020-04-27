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У Зеленського назвали число порушників карантину на поминальні дні

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Кладовища в поминальні дні відвідали 13 тис. українців

Незважаючи на заборону відвідувати кладовища на період карантину в Україні, близько 13 тисяч осіб все-таки відвідали їх. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що на нараді дійшли висновку, що українці відповідально поставилися до карантину та на релігійні свята дотримувалися обмежень.

"За даними Міністерства розвитку громад і територій України, в цьому році лише 13 тисяч осіб відвідали кладовища, щоб вшанувати померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з обмеженнями на поминальні дні було заборонено відвідувати кладовища. За рішенням церков, поминальні дні цього року перенесено на 6 червня на Троїцьку поминальну суботу.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що в Україні поступово почнуть пом'якшувати карантин і до кінця цього тижня можуть відкрити продуктові ринки. При цьому дані ринки повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, за порушення яких загрожує кримінальна відповідальність.

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