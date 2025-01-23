У Зеленского назвали желаемую цену на российскую нефть

"Потолок цен" на российскую нефть

Напомним, потолок цен на российскую нефть установили страны ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Сейчас цена составляет 60 долларов за баррель.

Сегодня президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.

Кроме того, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" изучают возможность усилить "потолок цен" на российскую нефть.

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