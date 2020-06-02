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Україна в ООН: доля майже 5 тис. дітей-сиріт в Криму залишається невідомою

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 05:51
Україна в ООН: доля майже 5 тис. дітей-сиріт в Криму залишається невідомою
Фото: нарада ООН (un.org)

Росію закликали взяти відповідальність

Україна в ООН закликала Росію понести відповідальність за дітей, позбавлених батьківської опіки, на окупованих територіях Криму. Таку заяву зробили з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН у Facebook.

Зазначається, що у Криму до окупації 2014 року було 4,9 тис. сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З того часу їхня доля залишається невідомою.

"Росія як законна влада повинна вжити всіх необхідних заходів для поваги прав тих дітей, в тому числі не допустити їх незаконного переведення за межі української території", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з початку цього року на Донбасі постраждали від обстрілів десятеро дітей.

РБК-Україна писало, що правоохоронці фіксують численні випадки вербування дітей проросійськими бойовиками на Донбасі, що порушує закони ведення війни.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Кримпреступления
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