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У Зеленского напомнили о невозможности диалога с Путиным: он недоговороспособен

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин совершенно недоговороспособен. И ведущие с ним диалог западные политики должны это осознавать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путин абсолютно недоговороспособный. Думаю, это осознают все европейские лидеры, периодически беседующие с ним. Он прямо заявляет, что презирает международное право, хочет захватывать территории и убивать украинцев, пока его требования не выполнят. Решение очевидно: победа Украины", - написал он.

Напомним, что, несмотря на полномасштабную российскую агрессию, некоторые мировые лидеры продолжают вести переговоры с Путиным, надеясь на мирное решение.

Так, президент Франции Эмануэль Макрон в очередной раз заявил о желании поговорить с кремлевским диктатором и даже высказался по поводу "гарантий безопасности" для РФ.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разговорами убедить Путина прекратить войну не удастся. По его словам, глава Кремля не собирается отказываться от захватнических планов по Украине.

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Ирина ПодолякОфис президентаВойна России против Украины