ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон надеется на начало переговоров между Украиной и РФ при посредничестве Китая

Новина українською →
Париж, Пятница 18 ноября 2022 13:32
Макрон надеется на начало переговоров между Украиной и РФ при посредничестве Китая Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает начала мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время. Он считает, что они могут пройти при посредничестве Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макрона в интервью Nikkei и Financial Times.

Макрон снова заявил о намерении сохранить каналы связи с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что после саммита G20 на Бали мировые лидеры поняли роль переговоров, в частности лидер Китая Си Цзиньпин.

"То, что мы решили сделать (на G20 - ред.) с Китаем, Индией и многими другими за столом, было очень важно, потому что мы выразили это беспокойство... Поэтому я считаю, что это полезно в этом контексте, поскольку это создает ситуации, когда Россия получает месседж от международного сообщества и особенно от Китая, о том, что мир необходимо восстановить", - сказал президент Франции.

Напомним, Эммануэль Макрон на полях саммита G20 обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине. Президент Франции заявил, что Китай может стать посредником между Украиной и Россией на переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Китай Эммануэль Макрон
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе