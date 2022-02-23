У Зеленського не виключили, що під час НС можуть обмежити рух між областями

Представник президента в Конституційному суді, член Комітету з нацбезпеки від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що під час надзвичайного стану в Україні може бути обмежено рух громадян між областями. Він також сказав, що може бути прийнято рішення про обмеження руху транспортних засобів, їх перевірку, а також документів у людей.

При цьому він додав, що постанова президента Про введення надзвичайного стану в Україні має намір запобігти загрозам, яких ще немає.

"Цей указ (про введення режиму НС, - ред.) має на меті запобігти тим загрозам, яких на сьогодні ще немає, але вони можуть мати місце. У тому числі і диверсійні акти, і розпалювання ворожнечі, створення масових заворушень. Тому цим указом пропонується заборона страйків", - заявив Веніславський.