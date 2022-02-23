У Зеленского не исключили, что во время ЧП могут ограничить движение между областями

Представитель президента в Конституционном суде, член комитета по нацбезопасности от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что во время чрезвычайного положения в Украине может быть ограничено движение граждан между областями. Он также сказал, что может быть принято решение об ограничении движения транспортных средств, их проверке, а также документов у людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24" .

При этом он добавил, что постановление президента о введении чрезвычайного положения в Украине намерен предотвратить угрозы, которых еще нет.

"Этот указ (о введении режима ЧП, - ред.) имеет целью предотвратить те угрозы, которых на сегодняшний день еще нет, но они могут иметь место. В том числе и диверсионные акты, и разжигание вражды, создание массовых беспорядков. Поэтому этим указом предлагается запрет забастовок", - заявил Вениславский.