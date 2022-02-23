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У Зеленського не виключили, що під час НС можуть обмежити рух між областями

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Київ, Середа 23 лютого 2022 19:51
У Зеленського не виключили, що під час НС можуть обмежити рух між областями Фото: представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Представник президента в Конституційному суді, член Комітету з нацбезпеки від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що під час надзвичайного стану в Україні може бути обмежено рух громадян між областями. Він також сказав, що може бути прийнято рішення про обмеження руху транспортних засобів, їх перевірку, а також документів у людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

При цьому він додав, що постанова президента Про введення надзвичайного стану в Україні має намір запобігти загрозам, яких ще немає.

"Цей указ (про введення режиму НС, - ред.) має на меті запобігти тим загрозам, яких на сьогодні ще немає, але вони можуть мати місце. У тому числі і диверсійні акти, і розпалювання ворожнечі, створення масових заворушень. Тому цим указом пропонується заборона страйків", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, 23 лютого на засіданні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.

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