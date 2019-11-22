У Зеленського виключили силове повернення Криму

Україна на сьогоднішній день не розглядає варіант застосування збройних сил для визволення окупованого Криму. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За його словами, на сьогодні в контексті Криму і Донбасу українська влада говорить про політико-дипломатичний шлях.

"Ми розуміємо, що окупована територія Криму дуже мілітаризована Російською Федерацією", - зазначив Кориневич.

Він також додав, що представництво президента України завершує аналіз кількості озброєнь у Криму.

"Думаю, найближчим часом опублікуємо цю інформацію і будемо обговорювати це питання з органами державної влади та міжнародними партнерами. Наприклад, на кораблях Чорноморського флоту є крилаті ракети "Калібр", на території півострова розміщено берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", говорять про "Іскандери". Будемо сподіватися, що після подання цієї інформації міжнародним партнерам, санкції і тиск рано чи пізно дадуть результат", - додав Кориневич.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Крим зник з порядку мас-медіа і ЗМІ.

Він також підкреслив, що єдиного рішення щодо повернення Криму і Донбасу, яке задовольнить всіх, ніколи не буде.