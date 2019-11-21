У Криму завершили слідство у черговому справі Хізб ут-Тахрір"

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На даний момент проходить ознайомлення з матеріалами справи

У Криму завершили слідство красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" щодо Ескендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова і Рустема Эмирусеинова. Про це повідомляє "Крым. Реалії".

За словами адвоката Абдулганиева Лілі Гамеджи, на даний момент проходить стадія ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

"Доказом провини наших довірителів, за версією слідства, стали кілька номерів газети "Голос Криму". Йдеться про матеріал "Крим і Халіфат" в чотирьох частинах, датованому червнем 2010 року. У матеріалах справи фігурують журнали 2003 і 2004 років випуску. Враховуючи, що мій підзахисний народився в 1998 році, я слабо вірю у те, що він у шестирічному віці вже цікавився такими темами", - повідомила Гемеджі.

Відзначається, що на початку листопада суд продовжив арешт фігурантів красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" до 13 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 21 листопада в Криму "суд залишив під арештом фигерантов сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервета Газієва, Асана Яніково, Шабана Умерова і Иззета Абдуллаєва до 15 лютого.