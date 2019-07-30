ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдан оцінив ймовірність дострокових місцевих виборів

Новини » Вибори 2019    30.07.2019 - 12:49
Богдан оцінив ймовірність дострокових місцевих виборів
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

За словами голови ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону

Місцеві вибори можливі після завершення формування Об'єднаних територіальних громад. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Богдан, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

"Місцеві перевибори... Ви повинні зрозуміти, що місцеві перевибори вони не можливі достроково без прийняття відповідного закону. Конфігурація такого відповідного закону мені поки не зрозуміла", - сказав він.

Богдан заявив, що є проблема незавершеної реформи місцевого самоврядування.

"Частина виборів в ОТГ відбулася, а частина ні. Було б законодавство було б логічно закінчити формування ОТГ, а тоді здійснити перевибори вже у новій реальності. У новому існуючому місцевому самоврядуванні. Чи буде прийняте таке рішення, це діалог з депутатами", - заявив він.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук раніше заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокове проведення виборів в органи місцевого самоврядування.

До цього Зеленський запропонував не розслаблятися, коментуючи можливість проведення місцевих виборів.

"Сьогодні можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно... Всі ставлять питання про місцеві вибори. Вам цікаво? Не розслабляйтеся", - заявив він.

Богдан: Кличко втратив контроль над Києвом У Зеленського допускають дострокові місцеві вибори
Новини України Порошенко Зеленський Андрій БогданМісцеві вибори
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся