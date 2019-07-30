Богдан оцінив ймовірність дострокових місцевих виборів

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

За словами голови ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону

Місцеві вибори можливі після завершення формування Об'єднаних територіальних громад. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Богдан, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

"Місцеві перевибори... Ви повинні зрозуміти, що місцеві перевибори вони не можливі достроково без прийняття відповідного закону. Конфігурація такого відповідного закону мені поки не зрозуміла", - сказав він.

Богдан заявив, що є проблема незавершеної реформи місцевого самоврядування.

"Частина виборів в ОТГ відбулася, а частина ні. Було б законодавство було б логічно закінчити формування ОТГ, а тоді здійснити перевибори вже у новій реальності. У новому існуючому місцевому самоврядуванні. Чи буде прийняте таке рішення, це діалог з депутатами", - заявив він.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук раніше заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокове проведення виборів в органи місцевого самоврядування.

До цього Зеленський запропонував не розслаблятися, коментуючи можливість проведення місцевих виборів.

"Сьогодні можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно... Всі ставлять питання про місцеві вибори. Вам цікаво? Не розслабляйтеся", - заявив він.