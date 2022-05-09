Боррель запропонував передати заарештовані російські активи Україні
Європейський союз повинен розглянути питання про вилучення заморожених російських валютних резервів. Гроші повинні сплатити витрати на відновлення України після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля Financial Times.
ЄС і його західні союзники наклали арешт на міжнародні резерви російського центрального банку з тих пір, як Москва почала вторгнення в Україну.
Боррель сказав, що для ЄС було б логічним зробити те, що США зробили з активами афганського центрального банку після того, як таліби захопили азіатську країну.
"У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен пояснити мені, чому це добре для афганських грошей і погано для російських", - сказав Боррель.
Вашингтон заморозив афганські кошти після військового захоплення талібами і планує використовувати частину для допомоги афганському народу, в той час як інша частина може бути утримана для можливого задоволення пов'язаних з тероризмом судових позовів проти ісламістських бойовиків.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що все, що зруйновано, все, що люди втратили після вторгнення, Україна поверне за рахунок окупанта і агресора. За його словами, планується велика робота з арешту і конфіскації активів РФ.
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