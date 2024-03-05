У Зеленского и в СБУ отреагировали на ордера суда Гааги в отношении двух командующих РФ

Что сказали у Зеленского

Подоляк уточнил, что командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов и командующий дальней авиацией РФ Сергей Кобылаш системно и намеренно используют военные инструменты для массового умерщвления гражданского населения Украины и упорно выполняют заказ на масштабные ракетные обстрелы территории суверенной страны.

По словам советника руководителя Офиса президента, это решение явно указывает на три изменившихся обстоятельства:

Военные преступления России получат надлежащие юридические оценки;

Глобальный мир четко фиксирует тип войны, которую Россия ведет на территории Украины и против гражданского населения;

Больше никаких табу на ордера для России и никаких "исторических отсрочек".

"Поименная скамья подсудимых в глобальной юрисдикции для безусловных российских авторов, организаторов и исполнителей военных преступлений", - добавил Подоляк.

Как отреагировали в СБУ

Спецслужба уточнила, что ордера на арест двух россиян были выданы по материалам, которые получили следователи Службы безопасности Украины.

Фото: Кобылаш и Соколов (t.me/SBUkr)

Глава СБУ Василий Малюк сказал, что это уже второе решение Международного уголовного суда в отношении российских военных преступников.

"Оба касаются высшего военно-политического руководства РФ. И оба являются результатом системной работы следователей СБУ. За каждое преступление, совершенное в Украине, Россия будет отвечать и на поле боя, и в международном трибунале. Такие преступления не имеют срока давности", - заявил Малюк.

Действия российских военных квалифицированы Международным уголовным судом по Римскому статуту как военные преступления и преступления против человечности.

Что предшествовало

Сегодня суд Гааги выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Палата предварительного производства II признала, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых ответственны за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

В течение этого периода имела место вероятная кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям, которые были осуществлены российскими вооруженными силами в нескольких местах в Украине.