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У Зеленського і в СБУ відреагували на ордери суду Гааги щодо двох командувачів РФ

Архівне фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт двох командувачів у РФ за їхні воєнні злочини проти України є бездоганним. Таким чином глобальний світ чітко фіксує тип тієї війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка та СБУ.

Що сказали у Зеленського

Подоляк уточнив, що командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і командувач дальньої авіації РФ Сергій Кобилаш системно і навмисно використовують військові інструменти для масового умертвіння цивільного населення України і наполегливо виконують замовлення на масштабні ракетні обстріли території суверенної країни.

За словами радника керівника Офісу президента, це рішення явно вказує на три обставини, що змінилися:

  • Воєнні злочини Росії отримають належні юридичні оцінки;
  • Глобальний світ чітко фіксує тип тієї війни, яку Росія веде на території України і проти цивільного населення;
  • Більше ніяких табу на ордери для Росії і ніяких "історичних відстрочок". 

"Поіменна лава підсудних у глобальній юрисдикції для безумовних російських авторів, організаторів і виконавців воєнних злочинів", - додав Подоляк. 

Як відреагували в СБУ

Спецслужба уточнила, що ордери на арешт двох росіян було видано за матеріалами, які здобули слідчі Служби безпеки України.

Фото: Кобилаш та Соколов (t.me/SBUkr)

Голова СБУ Василь Малюк сказав, що це вже друге рішення Міжнародного кримінального суду щодо російських військових злочинців. 

"Обидва стосуються вищого військово-політичного керівництва РФ. І обидва є результатом системної роботи слідчих СБУ. За кожен злочин, скоєний в Україні, Росія відповідатиме і на полі бою, і в міжнародному трибуналі. Такі злочини не мають терміну давності", - заявив Малюк.

Дії російських військових кваліфіковані Міжнародним кримінальним судом за Римським статутом як воєнні злочини і злочини проти людяності.

Що передувало

Сьогодні суд Гааги видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

Палата попереднього провадження II визнала, що є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних відповідальні за ракетні удари, завдані підпорядкованими їм силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Протягом цього періоду мала місце ймовірна кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які були здійснені російськими збройними силами в кількох місцях в Україні.

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