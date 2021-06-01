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У Зеленського готують звільнення кількох голів ОДА: є проблеми з областями

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом в Україні буде звільнено кількох голів ОДА (обласних державних адміністрацій). Кадрові перестановки очікуються протягом двох тижнів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, в Офісі відмовилися від призначення представників бізнесу на посади голів ОДА, оскільки є ризик, що бізнес-інтереси будуть ставитися вище державних. Зокрема, з деякими головами ОДА у президента "промахнулися".

"Відразу скажу - будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський змінив главу Кіровоградської обласної державної адміністрації. Область очолила Марія Чорна. До цього призначення вона обіймала посаду директора Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Попереднього голову Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка звільнили за угодою сторін.

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