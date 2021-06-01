У Зеленського готують звільнення кількох голів ОДА: є проблеми з областями

За його словами, в Офісі відмовилися від призначення представників бізнесу на посади голів ОДА, оскільки є ризик, що бізнес-інтереси будуть ставитися вище державних. Зокрема, з деякими головами ОДА у президента "промахнулися".

"Відразу скажу - будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - підкреслив Тимошенко.