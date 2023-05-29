У Зеленского упрекнули блогеров и чиновников за разглашение данных об атаках РФ

Чиновникам и блогерам запрещено публиковать информацию о работе ПВО и последствиях атак России. Нарушителей ждет ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.

Он напомнил, что воздушная тревога - это повышенный уровень опасности для украинцев, а информацию о ПВО и последствиях "прилетов" могут использовать оккупанты.

"Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и др.", - подчеркнул советник председателя ОП.

Подоляк добавил, что каждый украинец может собирать и распространять информацию, если она не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Однако распространение важных данных может нести ответственность.

"Распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти - на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные" индексы цитирования", - заявил Подоляк.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил об угрозе из-за публикации в сети работы ПВО.

"Несколько удивляет безответственность некоторых людей, которые ради просмотров в соцсетях продолжают публиковать фото и видео работы ПВО... Еще раз подчеркиваю, такие действия вредны. Они несут угрозу обороноспособности", - заявил Ермак.

Сегодняшние атаки на Украину

Напомним, в ночь на 29 мая Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В районе столицы силы ПВО сбили 40 вражеских целей, прямых попаданий не фиксировано.

Этой ночью оккупанты также ударили по военному объекту в Хмельницкой области. В результате атаки выведены из строя 5 летательных аппаратов, также обломки ракет и дронов упали в Одесской и Кировоградской областях.

Кроме того, днем 29 мая россияне выпустили ракеты по Киеву. Предварительно, РФ атаковала столицу "Искандерами" с северного направления. Все вражеские ракеты сбили, но обломки упали в трех районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.