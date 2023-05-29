У Зеленського дорікнули блогерам та чиновникам за розголошення даних про атаки РФ

Чиновникам та блогерам заборонено публікувати інформації про роботу ППО та наслідки атак Росії. Порушників чекає відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Telegram.

Він нагадав, що повітряна тривога - це підвищений рівень небезпеки для українців, а інформацію про ППО та наслідки "прильотів" можуть використовувати окупанти.

"Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та ін.", - наголосив радник голови ОП.

Подоляк додав, що кожен українець може збирати та поширювати інформацію, якщо вона не несе загрози національній безпеці та обороні. Проте розповсюдження важливих даних може нести відповідальність.

"Розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади - на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio. Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування", - заявив Подоляк.

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак нагадав про загрозу через публікацію у мережі роботи ППО.

"Дещо дивує безвідповідальність деяких людей, які заради переглядів в соцмережах продовжують публікувати фото та відео роботи ППО... Ще раз наголошую, такі дії є шкідливими. Вони несуть загрозу обороноздатності", - заявив Єрмак.

Сьогоднішні атаки на Україну

Нагадаємо, в ніч на 29 травня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. У районі столиці сили ППО збили 40 ворожих цілей, прямих влучань не фіксовано.

Цієї ночі окупанти також вдарили по військовому об'єкту у Хмельницькій області. Внаслідок атаки виведено з ладу 5 літальних апаратів, також уламки ракет та дронів упали в Одеській та Кіровоградській областях.

Крім того, вдень 29 травня росіяни випустили по Києву ракети. Попередньо, РФ атакувала столицю "Іскандерами" з північного напрямку. Всі ворожі ракети збили, але уламки впали у трьох районах.

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