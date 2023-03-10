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У Зеленского допускают запрет некоторых символов России после войны

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отдельные символы Российской Федерации должны быть запрещены после войны так же, как и нацистские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советнику руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Василию Голованову.

"Кстати, нужно будет подумать о запрете некоторых символов России в послевоенное время. Как нацистских символов. Я думаю, что они должны быть запрещены", - подчеркнул Подоляк.

При этом он отметил, что сейчас этот вопрос не ко времени. Им можно будет заняться только после того, как Украина выйдет на границы 1991 года, а война завершится.

Напомним, ранее элитный бренд одежды Louis Vuitton использовал в своей рекламе красный, синий и белый цвета, а также латинскую букву V. Подоляк резко отреагировал на такую выходку.

Также мы писали, что в немецком городе Гамбург суд оштрафовал мужчину за то, что он наклеил букву "Z" на окно своего автомобиля.

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