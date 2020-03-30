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Уряд у найближчі дні представить сценарій подальших дій під час карантину

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 23:28
Уряд у найближчі дні представить сценарій подальших дій під час карантину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Всього розробляється декілька сценаріїв

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд найближчим часом підготує план подальших дій країни під час карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свобода слова" на ICTV.

Шмигаль зазначив, що зараз розробляються кілька сценаріїв життя населення під час епідемії коронавіруса.

"Розроблено і проаналізовано декілька сценаріїв ... протягом кількох днів ми представимо, як ми будемо рухатися далі", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, карантин може бути короткочасний, але жорстким, так і з довготривалим введенням окремих санітарних норм, таких як масковий режим.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин до 24 квітня у зв'язку з пандемією коронавіруса, а також ввів режим надзвичайної ситуації на території всієї країни.

РБК-Україна писало, що в Україні станом на 22:00 30 березня лабораторно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Всього 8 чоловік вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. 13 осіб померли.

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