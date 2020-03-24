У Києві ввели масковий режим на ряді об'єктів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Масковий режим ввели в адміністративних та виробничих приміщеннях, а також транспорті

Київська міська державна адміністрація ввів обов'язковий масковий режим в адміністративних та виробничих приміщеннях, а також у громадському транспорті у зв'язку з коронавірусом. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету КГГА.

Згідно з документом, масковий режим вводиться з 23 березня до окремого распроряжения.

"Головного управління Національної поліції України в місті Києві районним в місті Києві державним адміністраціям запровадити на території міста Києва обов'язковий "масковий режим" для людей, які знаходяться в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко припустив закриття столиці на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Відзначимо, 20 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу. Згодом з 23 березня у Києві ввели заборону на користування громадським транспортом людям, які не є працівниками критичної інфраструктури.

За станом на 18:00 24 березня у Києві офіційно підтверджено 29 випадків коронавірусу. Всього в Україні 93 випадки захворювання COVID-19.