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У Зеленского ждут подтверждение по графику Трампа для визита в США, - источник

21:01 22.07.2026 Ср
1 мин
Президент Украины может посетить США
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США. Но необходимо согласовать важный нюанс.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника, президент Украины хотел бы полететь в США уже в ближайшее время.

Источник добавил, что в Киеве пока что ждут подтверждение по графику президента США Дональда Трампа.

Последняя встреча президентов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп последний раз встречались на полях саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля.

В ходе встречи американский лидер сделал ряд положительных заявлений об Украине. В частности, он подчеркнул, что у страны большое будущее. Также Трамп подчеркивал, что у них с Зеленским хорошие отношения.

Американский лидер отметил, что украинские дальнобойные удары по России являются эскалацией, которая может привести к завершению войны.

Главным результатом встречи стало решение Трампа предоставить Украине лицензии на производство Patrot.

Сегодня, 22 июля, глава украинского государства поговорил со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой обсуждений стала возможность возобновления диалога для завершения войны РФ против Украины.

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