У Зеленского отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину

Визит американской блоггерши Лоры Лумер в Украину стал еще одним свидетельством того, что личное знакомство с событиями в стране помогает избавиться от влияния российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В Офисе президента отметили, что пребывание Лоры Лумер в Украине позволяет ей лично увидеть последствия российской агрессии и составить собственное мнение о событиях.

"Очень важно, что Лора Лумер в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что именно непосредственный опыт является лучшим способом противостоять дезинформации и пропаганде.

"Нет лучше способа сформировать проинформированную точку зрения, чем личный опыт, что дает возможность не поддаваться российской пропаганде", - подытожили в Офисе президента.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер – американская праворадикальная политическая активистка и блоггерша, известная поддержкой президента США Дональда Трампа.

Она неоднократно попадала в центр внимания из-за своих громких заявлений и распространения теорий заговора, а американские СМИ писали о его влиянии на отдельные кадровые решения в администрации Трампа.