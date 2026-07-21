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У Зеленского отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину

16:00 21.07.2026 Вт
1 мин
Американская блоггерша ранее публично заявила, что ошибалась в отношении Украины
aimg Мария Науменко
У Зеленского отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину Фото: американская блоггер Лора Лумер (Getty Images)
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Визит американской блоггерши Лоры Лумер в Украину стал еще одним свидетельством того, что личное знакомство с событиями в стране помогает избавиться от влияния российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В Офисе президента отметили, что пребывание Лоры Лумер в Украине позволяет ей лично увидеть последствия российской агрессии и составить собственное мнение о событиях.

"Очень важно, что Лора Лумер в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что именно непосредственный опыт является лучшим способом противостоять дезинформации и пропаганде.

"Нет лучше способа сформировать проинформированную точку зрения, чем личный опыт, что дает возможность не поддаваться российской пропаганде", - подытожили в Офисе президента.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер – американская праворадикальная политическая активистка и блоггерша, известная поддержкой президента США Дональда Трампа.

Она неоднократно попадала в центр внимания из-за своих громких заявлений и распространения теорий заговора, а американские СМИ писали о его влиянии на отдельные кадровые решения в администрации Трампа.

Напомним, днем ранее Лора Лумер прибыла в Украину.

Позже блоггерша заявила, что ошибалась в своих предварительных высказываниях об Украине, поскольку находилась под влиянием российской пропаганды.

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