Отстранение Владимира Зеленского от власти или проведение новых выборов Украине "не остановят российский империализм".

Как сообщает РБК-Украина , об этом американская ультраправая активистка, блоггер и поклонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер написала в соцсети Х.

По ее мнению, не имеет значения, является ли Зеленский президентом Украины или нет.

Ведь цель российского диктатора Владимира Путина – захватить Украину.

Затем он захватит Польшу, Латвию, Литву, и проложит себе путь через всю Европу.

"Люди слишком зацикливаются на личностях. Завтра в Украине могут состояться выборы, а Путин все равно найдет повод для войны. Россия вторглась в Украину. Не наоборот. Устранение Зеленского с должности не остановит российский империализм. Дело не в Зеленском. Дело в Путине. Дело всегда было в Путине", - подчеркнула Лумер.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер – американская праворадикальная политическая активистка и блоггер, известная поддержкой президента США Дональда Трампа.

Она неоднократно попадала в центр внимания из-за своих громких заявлений и распространения теорий заговора, а американские СМИ писали о его влиянии на отдельные кадровые решения в администрации Трампа.

Напомним, в июле Лора Лумер посещала Украину, где, в частности, пообщалась с президентом Владимиром Залеским воочию увидела последствия российской агрессии.

Позже блоггер заявила, что ошибалась в своих предварительных высказываниях об Украине, поскольку находилась под влиянием российской пропаганды. Ее отношение к Украине и Зеленскому кардинально изменилось.