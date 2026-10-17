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Поддерживающая Зеленского активистка может стать пресс-секретарем Белого дома

04:30 17.10.2026 Сб
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Поддерживающая Зеленского активистка может стать пресс-секретарем Белого дома Фото: ультраправая активистка Лора Лумер (Getty Images)
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Ультраправая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила о готовности занять должность пресс-секретаря Белого дома. Она предложила свою кандидатуру после того, как Кэти Закария покинула этот пост после пяти дней работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты Лумер в соцсети Х.

Блогерка опубликовала несколько сообщений в соцсети, в которых объяснила, почему считает себя подходящей кандидатурой на эту должность.

"Послушайте меня: пресс-секретарь Лора Лумер", - написала активистка в первом сообщении.

Примерно через два часа она вернулась к этой теме и заявила, что могла бы стать "отличным пресс-секретарем".

"Я бы показывала президенту Трампу все доказательства. Я бы приносила на каждый брифинг свою папку, полную доказательств", - написала Лумер.

Она также опубликовала изображение, на котором ее лицо неудачно наложили на фотографию женщины с длинными светлыми волосами. И сама Закария, и бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт - блондинки.

Поддерживающая Зеленского активистка может стать пресс-секретарем Белого дома
Фото: публикация Лоры Лумер (x.com/LauraLoomer)

Кроме того, Лумер поделилась своей детской фотографией со светлыми волосами, а в одном из сообщений она пошутила, что на самом деле является натуральной блондинкой.

Почему уволили предыдущего пресс-секретаря

Как известно, Кэти Закария подверглась критике после своего первого брифинга для журналистов в Белом доме. Во вторник она досрочно завершила встречу с прессой, заметно нервничала и ответила всего на три вопроса журналистов.

Дополнительное внимание привлекли вопросы о ее юридическом образовании и профессиональной квалификации.

Несмотря на это, Лумер выступила в защиту Закарии. В сообщении в X она обвинила критиков в "неоправданной жестокости".

"Я желаю Кэти всего наилучшего. Думаю, замечательно, что у президента Трампа есть люди, настолько преданные его делу, что они готовы каждый день терпеть публичные придирки. Я уверена, что он это ценит, и считаю, что у Кэти были добрые намерения", - написала активистка.

Кто еще может возглавить пресс-службу Белого дома

До назначения Закарии среди возможных кандидатов на замену Кэролайн Ливитт называли нескольких союзников Трампа. Среди них - заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, бывшая исполняющая обязанности федерального прокурора США в Нью-Джерси Алина Хабба, бывшая помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин и консервативный комментатор Скотт Дженнингс.

После сообщений об уходе Закарии Дженнингс возглавил список наиболее вероятных кандидатов на платформе прогнозирования Kalshi. За ним следовали Келли и консервативная писательница Элизабет Пипко.

При этом Трамп заявил корреспонденту Fox News в Белом доме Питеру Дуси, что не торопится заполнять вакантную должность.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер известна как ультраправая активистка, блогер и влиятельная сторонница движения MAGA. Ранее она выступала против американской помощи Украине и распространяла пророссийские нарративы.

Однако летом 2026 года Лумер заявила, что годами находилась под влиянием российской пропаганды. В июле она впервые приехала в Украину, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и посетила поврежденные российскими ударами объекты в Киеве.

После поездки активистка признала право украинцев защищаться от российской агрессии, призвала США предоставить Украине дополнительные ракеты для систем Patriot и посоветовала Трампу лично посетить страну.

Также она выступиа против утверждения Трампа о том, что окончание войны в Украине не происходит из-за Зеленского. Лумер заявила, что дело вовсе не в Зеленском, а в диктаторе РФ Владимире Путине. Она отметила в своей речи, что "дело всегда в нем".

Почему Кети Захария ушла с поста пресс-секретаря Белого дома читате более подробно в материале РБК-Украина.

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