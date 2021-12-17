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У Зеленського анонсували створення енергетичного штабу

Автор: Валерія Поліщук

На Банковій анонсували створення координаційного енергетичного штабу. У зв'язку з цим сьогодні відбудеться брифінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"17 грудня о 17.30 (орієнтовно) розпочнеться брифінг щодо створення координаційного енергетичного штабу", - йдеться в повідомленні.

Однак подробиць про штаб на цей час немає.

Нагадаємо, вчора голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключив, що сильні морози в лютому можуть створити проблеми в опалювальний сезон.

При цьому раніше він заявляв, що опалювальний сезон в Україні триває в нормальному режимі.

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